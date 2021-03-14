شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : بدء إلغاء نظام الكفيل في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ «إلغاء نظام الكفالة» بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم 14 مارس 2021.

وقال الملحق العمالي إن إلغاء نظام الكفالة أعطى 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيًا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيًا دون موافقة صاحب العمل ، والحصول علي الخدمات عبر منصتي «ابشر» و«قوي»، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرط للحصول على التأشيرة، واستثناء من هذه القواعد مهن «السائق الخاص، والحارس ، والعمالة المنزلية ، والراعي ، والبستاني».