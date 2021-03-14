شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: كورونا يحصد أرواح 4 أطباء بجامعة الإسكندرية فى يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد فيروس كورونا المستجد، أرواح 4 أطباء ينتمون إلى كلية الطب في جامعة الإسكندرية، خلال يومين فقط.

وقال مصدر مسؤول في كلية الطب، إن الكلية فقدت على مدى يومين 4 أساتذة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتورة ليلى عبده أستاذ الباثولوجيا، والدكتورة حياة جودة رئيس المعامل المركزية الأسبق.

أوضح: كما حصد الفيروس أرواح الدكتورعلى إبراهيم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية الأسبق، والدكتور محمد رفيق خليل أستاذ ورئيس قسم الجراحة الأسبق ونقيب أطباء الإسكندرية، والتى أقيمت جنازته اليوم الأحد بمقابر المنارة.