شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مستشفى بني سويف التخصصي تنقذ طرف مريضة من البتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي بأن قسم الطوارىء بالمستشفى استقبل حالة لمريضة 24 سنة من مركز الفشن إثر إدعاء سقوط من الطابق الثاني وبعد مناظرة الفريق الطبي لها تبين انها تعاني من قطع كلي للشريان العضدي مع فقد حوالي 10 سم من الشريان مع انقطاع كلي للدورة الدموية باليد مع وجود كسر وخلع بالكوع وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمريضة بالطوارئ ومن ثم تحويلها إلى العمليات فورًا.

وأجريت عملية جراحية دقيقة هي الاولى من نوعها في المستشفى حيث قام الفريق الجراحي المكون من أطباء جراحة الأوعية وعلى راسهم الدكتور محمود محمد معوض استشاري جراحة الأوعية بالمستشفى والدكتور محمد حسني على إخصائي جراحة الأوعية وأطباء جراحة العظام وهم أحمد سعيد أبوسيف اخصائي جراحه عظام والدكتور عبدالحسيب رامي طبيب مقيم عظام وبمعاونة الدكتوره الاء حسن اخصائي التخدير حيث قام أطباء العظام على تثبيت الكوع الايمن وفي نفس العملية قام جراحي الأوعية الدموية بعمل توصيل للشريان المقطوع باستخدام الوريد السفيني الاعظم وتم مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد مما يعني انقاذ الذراع من البتروتم نقل المريضة إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة.

وقد وجه مدير عام المستشفى الدكتور صلاح عمر جودة الشكر للطاقم الجراحي والفريق المعاون لما بذلوه من جهد لانقاذ الطرف العلوي من البتر.