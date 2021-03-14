شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الإعدادي بـ« الأقصر الأزهرية » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الشؤون الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن «فيروس سى» لطلاب الصف الأول الإعدادي بــ 70 معهداً إعدادياً من معاهد منطقة الأقصر الأزهرية المنتشرة بمراكز ومدن وقرى ونجوع الأقصر، بإشراف ومتابعة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

أوضح على فؤاد صابر منسق المبادرة الرئاسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، أن الفحوصات توقفت مع صدور قرار رئيس الوزراء بتوقف الدراسة وأجازة نصف العام الدراسي، موضحا أنهم بدأو اليوم سحب العينات مع اتخاذ التدابير الوقائية وتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة.

أضاف، أن الحملة ضمت فرق طبية من أطباء وممرضين وفنيين معامل ومدخلي بيانات والتواصل الفوري بالدكتور أحمد الخضري مدير الشؤون الطبية والدكتور محمد سليمان منسق عام المبادرة بالمحافظة وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي لتذليل أي عقبات.