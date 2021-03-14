شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن بدء إلغاء نظام الكفيل و10 حقوق للعمالة الوافدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين فى القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021.

وقال الملحق العمالى، إن "إلغاء نظام الكفالة" أعطى 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى فى أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل، والحصول علي الخدمات عبر منصتي "ابشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل فى بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول علي التأشيرة، واستثناء من هذه القواعد مهن "السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعى، البستانى".