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محافظة القاهرة تنقل موقف السوبر جيت بألماظة لتقاطع طريق السويس مع الدائرى..صور

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القاهرة - سامية سيد - نقلت أجهزة محافظة القاهرة موقف السوبر جيت من موقعه بألماظة إلى موقعه الجديد بتقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى ، وذلك فى إطار إعادة تنظيم المواقف وسهولة الوصول إليه.

 

ومن جانبه، أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى حالياً تنفيذ موقف نقل جماعى تكاملي مع كل وسائل المواصلات بجوار الموقف الجديد للسوبر جيت وجارى التنفيذ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

ونقلت أجهزة محافظة القاهرة 61 ورشة ومحل سمكرة ودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين بالسلام فى إطار توسعة الشوارع ونقل الورش تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

 

يذكر أنه قد تم إنشاء 61 محلا بديلا فى منطقة الحرفيين تبرع من إحدى شركات الإسكان مجهزة لنقل الورش إليها، وتم نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى السلام، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

موقف السوبر جيت بتقاطع طريق السويس
موقف السوبر جيت بتقاطع طريق السويس

موقف السوبر جيت الجديد
موقف السوبر جيت الجديد

نقل موقف السوبر جيت بتقاطع طريق السويس
نقل موقف السوبر جيت بتقاطع طريق السويس

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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