شكرا لقرائتكم خبر عن الرائدات الريفيات يستعرضن تجربتهن فى توعية الأمهات بالتربية الأسرية الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عدد من الرائدات الريفيات أمام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المشارك تجربتهن في توجيه العديد من الامهات وتوعيتهن بالبرنامج.

كما شرحت عدد من السيدات أمام الحضور تجربتهن في الحصول على دورات تدريبية حول التربية الأسرية الإيجابية وكيف أثرت هذه الدورات التدريبية على حياتهن وتربيتهن لأبنائهن.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي وصول البرنامج لأكبر عدد من المستفيدات، وخاصة المستفيدات من مختلف برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي وغيرها من البرامج.

جاء ذلك خلال إعلان الوزيرة إطلاق برنامج الترببة الأسرية، بحضور كل من السفير كريستيان برجر - رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر وجيرومي هوبكنز - ممثل منظمة اليونيسف في مصر وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.