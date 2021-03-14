شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح للصحة تكشف كيفية ارتداء الكمامة بطريقة آمنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة الصحة على الاستمرار في توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا الذى يجتاح دول العالم بينما تسير مصر وسط الجائحة بخط ثابت وبمعدل إصابة منخفض، ووسط دعوات الالتزام بإجراءات الوقاية، نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على "فيس بوك "، 9 إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، وهى:

1- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

2- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

3- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

4- لا ترتدى كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

5- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

6- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

7- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

8- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

9- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا.



