شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهي الإذاعة، بنك الدم، جمعية الإسكان بالأحياء، عمارات الرضا وعمارة أحمد عبد المقصود بجوار بنزينة الكرنك، الفرع المالي للجيش والباكبوند، خزان المياه، وذلك غدًا الأثنين، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية