شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة التشغيل التجريبي للأقسام الطبية بمستشفى أبوحماد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأحد، مستشفى أبو حماد المركزي ، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد وكيل صحة الشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم الواقيات الشخصية، فيما قام بالمرور على أعمال التطوير التي تمت بالدور الثالث بمبنى الأشعة، والذي بلغ تكلفته التقديرية نحو 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

ووجه وكيل صحة الشرقية بالتشغيل التجريبي للأقسام الطبية الجديدة بالدور الثالث خلال ساعات، والتي تشمل قسم النساء والتوليد، والعمليات الجراحية، مشددًا على سرعة فرش وتجهيز الأقسام الطبية لبدء التشغيل التجريبي، مؤكدًا على زيارته للمستشفى مرة أخرى مساء اليوم الأحد، للتأكد بنفسه من بدء العمل بالأقسام.