شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد «المتقدمات» لشغل وظيفة مندوب مساعد بعد توجيهات السيسي بالإستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإستعانة بالمرأة في العمل القضائي بالنيابة العامة ومجلس الدولة، شهد التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إقبالا كبيرا من الخريجات الإناث، وذلك بعدما جددت تصريحات السيسي الأمل لدي الآلاف منهم في العمل قاضيات بالمجلس والنيابة العامة..

وتزامنت دعوة الرئيس السيسي التي وجهها لمجلس الدولة والنيابة العامة مع فتح باب التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢٠.

وعلمت «المصري اليوم» أن عدد الطلبات التي تلقاها مجلس الدولة حتي الآن لشغل الوظيفة القضائية من الخريجات الإناث زادت بنسبة ملحوظة عن السنوات السابقة بعد توجيهات السيسي، حيث كانت الأمانة العامة للمجلس تتلقي سنويا طلبات من خريجات ويتم تجاهلها وعدم الالتفات إليها نظرا لعدم اعتداد المجلس بتعيين المرأة قاضية به، وهو ما كانت وافقت عليه الجمعية العمومية لقضاته قبل عدة سنوات وأصبح معمولا به على خلاف الهيئات القضائية الأخري.

أضافت المصادر، أن طلبات «الخريجات» زادت في الأيام الخمسة الأخيرة تحديدا بعد تصريحات الرئيس السيسي رغم بدء تلقي طلبات التعيين منذ ٢٥ فبراير الماضي، والمقرر لها أن تنتهي ٢٠ مارس الجاري.