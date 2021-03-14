شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل.. جولة لوكيل «تعليم القليوبية» بديوان المديرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في اول يوم عمل له بالقليوبية يرافقه سماح إبراهيم وكيل المديرية وجميع القيادات التعليمية جميع الأقسام الإدارية والتنفيذية بديوان المديرية للاطمئنان على سير العمل والتعرف على جميع العاملين بالديوان.

وحث وكيل الوزارة الجميع على التعاون وضرورة التفاني في العمل والألتزام بالمواعيد الرسمية للعمل واتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

واكد «محمود» أن مكتبه مفتوح أمام الجميع لتذليل أي عقبات تواجه العاملين داخل وخارج الديوان وتسهيل كافة الإجراءات أمام الجمهور من أولياء الأمور والطلبة.

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد ديوان المديرية

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد ديوان المديرية

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد ديوان المديرية

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد ديوان المديرية