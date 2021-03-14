شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجان الامتحانات بكليتي التجارة والزراعة وتفقد الدكتور احمد كمال نصاري لجان الامتحانات بكليات التربية الرياضية والتمريض والصيدلة.

وأشار عكاوى ان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم (16149) طالب وطالبة بكليات العلوم والتربية والطب البشرى والتمريض والعلاج الطبيعي والتربية النوعية والتجارة والصيدلة والاثار والآداب والتربية الرياضية وكلية الهندسة وكلية الزراعة.

أدى الامتحانات في كلية العلوم عدد (472) طالب بالفرقة الاولى و(67) طالب بالفرقة الثالثة وفى كلية التربية (عام وأساسي وطفولة) عدد (2044) طالب بالفرقة الثانية و(2199) طالب بالفرقة الرابعة أما في كلية الطب البشرى عدد (384) طالب بالفرقة الثالثة وفى كلية التمريض عدد(342) طالب بالفرقة الاولى وعدد ( 178) بالفرقة الثالثة وفى كلية العلاج الطبيعي عدد(268) طالب بالفرقة الثانية و(143) طالب بالفرقة الرابعة وعدد(126) بالفرقة الخامسة وبكلية التربية النوعية عدد(666) طالب بالفرقة الثانية وعدد(128) طالب بالفرقة الرابعة.

كما أدى الامتحانات بكلية التجارة عدد(2936) طالب بالفرقة الثانية (انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية) وعدد(3010) طالب بالفرقة الرابعة (انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية) وفى كلية الصيدلة عدد (58) طالب بالفرقة الثانية وفى كلية الاثار (59) طالب بالفرقة الثانية وفي كلية الآداب عدد(57) طالب بالفرقة الثانية والرابعة انتظام وانتساب وبكلية الزراعة عدد(616) طالب بالفرقة الاولى و(486) طالب بالفرقة الثانية.