شكرا لقرائتكم خبر عن «علشان إحنا بوليس الكون».. شيرين رضا تعلق على واقعة سيدة السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن غضبها من تفاصيل مقتل سيدة السلام، صاحبة واقعة الانتحار من الطابق السادس بمنطقة السلام هربًا من مشاجرة مع صاحب العقار .

وقالت رضا، عبر حسابها الخاص على تويتر: «ياما ناس اضطرت تتجوز علشان (البواب هيقول إيه) لو كل واحد يخليه في حاله وماله، ممكن نبقي زي الفل، بس إزاي؟ لازم كل الناس تحشر مناخيرها في حال كل الناس علشان شرفهم!! علشان إحنا بوليس الكون!»، وتابعت: «وواحدة بريئة تموت وعيال تضيع وأسر تتهدم! ربنا يصبر أهلك وولادك على فراقك».

كانت شقيق «سيدة السلام» اتهم صاحب العقار وزوجته و4 آخرين بقتلها بإلقائها من الطابق السادس، بحجة أنها على علاقة بصديق لها، مؤكدا أن شقيقته ليست طبيبة ولكن تعمل موظفة في عيادة النساء والتوليد في منطقة السلام.