شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توزع إقرار موافقة ولي الأمر على استكمال الدراسة بالمنزل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المديريات التعليمية والمدارس في أول أيام الفصل الدراسى الثانى توزيع إقرار موافقة ولى الأمر بعدم حضور الطالب للمدرسة واستكمال الدراسة بالمنزل من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمة خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى توزيع إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى أعلن منح أولياء أمور الطلاب حرية الاختيار في حضور الطلاب للمدارس أو استكمال الدراسة من المنزل .

ويوقع ولى الأمر على إقرار عدم حضور الطالب بالاسم والرقم القومى ويتم تسليمه لإدارة المدرسة وللإدارة التعليمية حتى يكون غياب الطالب بمعرفة ولى أمره مع إخطار مدرسته وإبلاغ وزارة التربية والتعليم بإحصاء الطلاب الحاضرين بالمدرسة وبمن يستكملون دراستهم بالمنزل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعداد جدول تبادلى مع عودة الدراسة يحقق التباعد اللازم بين الطلاب، مماثل لنفس أيام الحضور بالفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل أزمة فيروس كورونا وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بترك حرية حضور الطلاب وفقا لقرار ولي أمر الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدد من الإجراءات مع عودة الدراسة لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس لتصبح كالتالي:

الصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» 4 أيام أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، يكون الحضور في المدارس يومين أسبوعيًا.

- الصفوف من الاول إلى الثالث الثانوى، يكون الحضور في المدارس يومين في الأسبوع .

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.