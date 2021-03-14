شكرا لقرائتكم خبر عن دعم منظومة النظافة بمركز ملوي بالمنيا بحاويات قمامة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء في توزيع عدد من حاويات القمامة الجديدة في أحياء مدينة ملوي، وذلك لدعم منظومة النظافة وفي إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة .

قال المحافظ، إن الحاويات التي سيتم توزيعها على أحياء مدينة ملوي جاءت ضمن تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة مشيرا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة، كما ناشد المحافظ المواطنين، بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

ومن جانبه أوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، أنه سيتم توزيع الحاويات في نقاط محددة داخل مدينة ملوى، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة، وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة، وأضاف رئيس المركز انه جارى استكمال الدفع بمجموعة أخرى من حاويات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة.