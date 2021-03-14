شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاء المحطة الثانية للغاز الطبيعي في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال إنشاء المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ استعداداً لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي الشهر الجاري.

وأشار فودة إلى أن إنشاء المحطة الثانية يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفاً أن سيجرى شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء بالمحطة، وجارِ إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن المحطة الثانية الذي أنشئت بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلاً على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، مما يساعد على تقليل نسبة استهلاك البنزين.

رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.