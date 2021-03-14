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إيجابية 108 مسحات لوباء كورونا في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل مسحات المشتبه إصابتهم بوباء كورونا في المنيا عن إيجابية 108 عينات، أغلبهم جاري علاجهم بالمنازل، من خلال الفرق الطبية بالإدارات الصحية، داخل 9 مراكز بالمحافظة .

كشف مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، ارتفاع نسب الإصابة بمراكز المنيا وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة وملوي وبني مزار، مؤكدا أن نتائج العينات، تكشف عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات، والتباعد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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