شكرا لقرائتكم خبر عن كمحاكاة لبرنامج العباقرة.. جامعة بنها تنظم مسابقة للكليات لأول مرة بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، مسابقة عباقرة الكليات 2021، كمحاكاة لبرنامج العباقرة، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال «سمير»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية لهم.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن مسابقة عباقرة الكليات 2021، تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات في الفترة من ٢٨ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢١.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إنه سيتم عمل فريق لكل كلية، ويسمح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن 30 طالبًا من كل كلية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.

وأكد أن المسابقة نموذج محاكاة لبرنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، ويتم طرح الأسئلة على الفرقين المتنافسين، تتضمن أسئلة ثقافية وعلمية وأدبية وتاريخية متنوعة، مشيرًا إلى منح جوائز متنوعة للفرق الفائزة في نهاية المسابقة.

