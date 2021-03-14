شكرا لقرائتكم خبر عن منتفعات «تكافل وكرامة» يحصلن على خطوط محمول مجانية من «WE» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت المئات من السيدات المنتفعات بـ«تكافل وكرامة» في المنيا، على التوافد على مكاتب الشركة المصرية للاتصالات، بجميع مراكز المحافظة، للحصول على خطوط المحمول المجانية «we»، وسط إجراءات وقائية من وباء كورونا المستجد، ووفقا لبرتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والاتصالات.

وشهدت فرع اتصالات العدوة، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من وباء كورونا المستجد، وحرص كلا من احمد حسن، مدير إدارة العملاء، وجاد الرب يوسف، ورجب فضل، من العاملين بالفرع ،على تنظيم المتوافدين، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال ياسر نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن عدد المستفيدين من البرتوكول بمحافظة المنيا، يتجاوز 34 ألف مستفيد، من المنتفعين بمشروع تكافل وكرامة. مؤكدا إن الإجراءات تتم ممكنه من خلال شبكات الانترنت، حيث يحصل المنتفع على خطاب، يتم تحميله على الصفحة الرسمية للحصول على كود «رقم» يتم من خلاله استخراج الخط المباني «we».