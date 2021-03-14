شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبدالسلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بضرورة التشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعي. كما شدد المحافظ على ضرورة قياس درجات حرارة جميع الطلاب، مع تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه بشكل يومي، والعمل على تقليل الكثافات بين الطلاب داخل الفصول، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن المدارس مجهزة بأجهزة كشف الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية.