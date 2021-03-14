شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : مخزون السلع يكفى إلى عيد الأضحى .. وزيادة المنتجات 50% خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية انه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان فان الاحتياطيى من السلع الغذائية يكفى حتى بعد عيد الأضحى كما يوجد مخزون من القمح 4.7 أشهر بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى في منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل كما يوجد مخزون السكر ٣ أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب ،كما يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر، وأنه رغم ارتفاع الزيت عالميا إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أي سلعة منذ ٣ سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتى مم الدواجن المحلية وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.

أوضح الوزير، افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 حتى 12 أبريل المقبل في مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية ومنافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50 % خلال شهر رمضان في ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.



جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارفة الداخلية نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.

قال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز: «إنّ تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات مواطني المحافظات المصرية يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية أعمالنا في مراكز. فبعد تجربتنا الفريدة في مول طنطا، ترسخ مراكز من تواجدها في منطقة الدلتا مرة أخرى اعتمادًا على استثماراتها الكبيرة وخبراتها العالمية، ما يؤكد على مكانتنا الريادية في قطاع التجزئة العقارية وقدرتنا على تطوير المشروعات التجارية اعتمادًا على الابتكار والإبداع، بهدف خدمة مواطني المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا لهذا النوع من المشروعات وتلبية متطلباتهم، مع توفير آلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر».