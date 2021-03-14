محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، المرور على المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، مشدداً على ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، بالإضافة إلى المرور على مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة توفير الأكسجين بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والانصراف، والتأكيد على أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ كفرالشيخ يتابع المرافق الحيوية

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل مع بداية الترم الثاني بمدرسة الغبايشة الابتدائية، بنطاق قرية الروضة، وكذا بقرية برية لاصيفر، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب، والرش والتطهير بقري الورق، والقن.

محافظ كفرالشيخ يتابع المرافق الحيوية

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة، بالإضافة إلى رفع ناتج التطهير من على ترعة المنايفة.

محافظ كفرالشيخ يتابع المرافق الحيوية

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على أعمال إصلاح اخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة بالمدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرش والتطهير بالمدارس، بالإضافة إلى متابعة أعمال رد الشيء لأصله لأعمال الشركة المصرية للاتصالات.

محافظ كفرالشيخ يتابع المرافق الحيوية

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

محافظ كفرالشيخ يتابع المرافق الحيوية