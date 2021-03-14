شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2018، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ أيضاً

التعليم العالى: تطبيق التعليم الهجين.. يومان حضور للكليات النظرية و4 للعلمية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، وذلك فى ضوء المتابعة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

انطلاق الدراسة فى 54 ألف مدرسة بالترم الثانى.. حضور كثيف للطلاب رغم حرية الحضور.. البداية بتحية علم مصر.. والكمامة والتباعد شعار التلاميذ للحماية من كورونا.. والمدارس تعلن نتائج الترم الأول.. صور وفيديو

انطلق الفصل الدراسى الثانى، فى قرابة 54 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث استقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحمايتهم من كورونا، ورفع الطلاب شعار الكمامة والتباعد وسيلة للحفاظ على صحة الجميع فى المدرسة من طلاب ومعلمين.





حسام البدرى يتراجع عن ضم إمام عاشور للمنتخب بالمعسكر المقبل.. اعرف السبب

تراجع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، عن استدعاء إمام عاشور لاعب الزمالك للمعسكر المقبل لعدم ثبات مستواه، رغم أنه كان ضمن القائمة المبدئية التى ضمت 50 لاعبا، بينما مازالت هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز بسبب ضم يوسف أوباما للمنتخب خاصة أنه انضمامه سيكون على حساب عبد الله السعيد أو محمد مجدى قفشة.





الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.. إنفوجراف

تولى الدولة اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع فى المشروعات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.

قطار حياة كريمة يصل قرية كوم المحرض بالمنيا.. الصرف الصحى وسكن كريم ومركز شباب ومكتب بريد أبرز المشروعات.. الأهالى: تساهم في تحويل قريتنا لمدينة ونشكر الرئيس.. ورئيس المدينة: 47 قرية بتوابعها ضمن المبادرة.. صور

قرية "كوم المحرص" إحدى قرى مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا والتى دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، وتستعد لاستقبال عدد من المشروعات التى تضمنتها المبادرة سواء كانت صرف صحى، أو صحة أو تعليم، أو مراكز شباب، وسوف تعمل تلك المشروعات على تغيير واقع آلاف المواطنين، بعد توفير تلك الخدمات بالقرية والتى كانت بالنسبة لهم حلم صعب تحقيقه، إلا أنه الآن أصبح قريبا.





"بلومبرج" تحذر من مخاطر أزمة سكانية عالمية مع تراجع عدد المواليد بسبب كورونا

حذرت وكالة بلومبرج الامريكية من تأثير جائحة كورونا على النمو السكانى فى العالم، وقالت إنه بعد أكثر من عام على تفشى الوباء العالمى، بدات الأضرار التى لحقت بالنمو السكانى تتضح بشكل صارخ، وليس فقط بسبب عدد الوفيات المروع للفيروس.





استئناف العمل بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة فى تدوينة له عبر "تويتر" اليوم الأحد أنه متفائل بعلاقات قوية مع مصر، معربا عن أمله فى أن تكون العلاقات قوية بين القاهرة وطرابلس.





محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين عرب فى أوروبا.. إنفوجراف

يعد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، واحدًا من أهم اللاعبين على المستوى العالمى فى الثلاث سنوات الماضية، ما جعل قيمته التسويقية تصل إلى 120 مليون يورو، ويتصدر قائمة اللاعبين العرب المحترفين فى الدوريات الأوروبية، والتى تضم معه 5 مغاربة و4 جزائريين.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بنسبة 5.4%.. وارتفاع إنتاج مصر من المنتجات البترولية 16.5%.. وإشادات دولية بجهود الدولة فى الطاقة.. إنفوجراف

تولى الدولة اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع فى المشروعات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13871 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4355 نقطة.

المدارس تطرح "إقرار" عدم حضور الطالب للمدرسة.. وتؤكد: يوقع عليه ولى الأمر

تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، أعلنت المدارس شكل إقرار عدم عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يوقع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.





مديريات التعليم تطلب من المدارس إحصائية بغياب الطلاب.. وتؤكد: الحضور اختيارى

طالبت الإدارات والمديريات التعليمية إحصائيات بغياب الطلاب فى ثانى أيام انطلاق الفصل الدراسي الثاني لتبليغها لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أن الحضور اختيار للطلاب ومن يرغب فى عدم استكمال مناهج الفصل الدراسي الثاني من خلال المدرسة عليه تقديم إقرار للمدرسة ببطاقة ولى أمر الطالب.