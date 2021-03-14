شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة فى تدوينة له عبر "تويتر" اليوم الأحد أنه متفائل بعلاقات قوية مع مصر، معربا عن أمله فى أن تكون العلاقات قوية بين القاهرة وطرابلس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها فى المجالات التى من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى، فضلًا عن المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ليبيا والتى تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبى الشقيق.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للسيد عبد الحميد الدبيبة، لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة فى قدرة " الدبيبة " على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

من جانبه، تقدم الدبيبة، بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئته، معربًا عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذى تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكدًا على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدمًا بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.