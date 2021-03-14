شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات تصميم تذاكر واشتراكات المترو لمنع تزويرها × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن المواصفات والبيانات التى تتضمنها تذاكر واشتراكات المترو لمنع تزويرها والتهرب من دفع قيمتها خلال التقرير التالى:

1- جميع أنواع التذاكر والاشتراكات تحمل "شريط ممغنط" مسجل عليه بيانات غير مرئية.

2- البيانات الموجودة على الشريط الممغنط تشمل تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح باستقلالها وسعر التذكرة والمحطة الصادرة منها.

3- هذه البيانات المحملة على الشريط الممغنط تمنع تزوير التذاكر والاشتراكات.

4- البوابات الإلكترونية بالمحطات مبرمجة لقبول مثل هذه التذاكر والاشتراكات بتلك المواصفات الصعب تقليدها.

5- تستهدف إحكام السيطرة على إيرادات المترو ومنع تجاوز أي راكب للمحطات المسموح له استقلالها.

6- خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات في عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات ويتم كشف أي راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له باستقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.

7- هذه البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو.

8- يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة والاشتراك طوال التواجد بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة في حالة فقدها.

9- التذاكر بشكلها وتصميمها الحالى لا يمكن استخدامها أكثر من مرة ولها صلاحية بين فترة دخول المترو والخروج منه.