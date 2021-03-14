شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: تعزيز الشراكة مع مصر وتعاون لتخفيف آثار كورونا على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن برنامج التربية الأسرية الإيجابية سيعود بالنفع على المستفيدين من تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز الشراكة مع مصر، جاء ذلك أثناء إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برنامج التربية الأسرية الإيجابية، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبى .

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد ساهم من خلال تمويل مشاريع خاصة بتعليم الأطفال ووضع برامج التربية الأسرية وتعزيز البحوث لتحسين الجودة، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الطفل، لافتا إلى أنه أسس برامج لتقديم التعليم والغذاء للاطفال، ووقف ظاهرة زواج الاطفال، والتخفيف من آثار كورونا على الأطفال .

من جانبه قال جيرومي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، إن نسبة التحاق الأطفال بالحضانات منخفضة، مشيرا إلى أن 38% فقط ملتحقين بالحضانات من سن 3 إلى 5 سنوات، وأن مصر تبذل الكثير من الجهد من أجل التصدى لتحديات أخرى توثر على نمو الطفل مثل العنف ضد الأطفال، وعدم المساواة بين الأسر الاكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يحصلون على حنان هم الأكثر كسلا لتحسين إمكانياتهم التنموية.