أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد الفريق كمال عامر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تلقى إخطارا من وزارة الداخلية بشأن وفاة النائب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال حنفي جبالي: يعز علينا أن نفقد الفقيد المرحوم عضو المجلس، فقد كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف.

ووقف مجلس النواب، دقيقة حداد على وفاة الراحل كمال عامر، وقراءة الفاتحة ترحما عليه.

ومن المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة النائب كمال عامر، ليتم تصعيد البديل له في المقعد، وفقا لما نصه عليه قانون مجلس النواب.​

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا