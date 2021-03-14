شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرعاية الصحية» يتابع منشآت مشروع التأمين الشامل في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بجولة تفقدية لمنشآت الهيئة في محافظة الأقصر للوقوف على معدلات الإنجاز ورفع الكفاءة بمستشفيات ووحدات الهيئة بمحافظة الأقصر.

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال جولة اليوم بمنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر ورافقه فيها كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الصحية، على أهمية التشغيل الأمثل لمنظومة بمحافظة الأقصر لتلبية الاحتياجات الصحية لأهالي صعيد مصر.

شملت الزيارة مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى إيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر للاطمئنان على التجهيزات وسير العمل بكفاءة وفق معايير التشغيل الخاصة بهيئة الرعاية الصحية.

فِي نهاية الجولة بمقر وحدة صحة الأسرة بطيبة استقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق، الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة استمعوا خلال الجولة لشرح البرنامج الوظيفي للوحدة ورحلة المنتفع داخل النظام الصحي الجديد وكذلك تم استعراض إمكانيات منظومة الميكنة والربط اللحظي للبيانات بوحدة طب أسرة الشيخ موسى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.