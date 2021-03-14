شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع انتظام الدراسة بعدد من المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انتظام الدراسة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وانتظام سير العمل بالمدرسة رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و ناجى صلاح الدين مدير مديرية التنظيم والادارةوعدد من القيادات التنفيذية .

محافظ قنا يتفقد الدراسة

أعرب محافظ قنا عن سعادته إزاء مستوى الطلاب وأثنى على الالتزام بالإجراءات الإحترازية داخل المدرسة لافتاً إلى أن الدولة لا تألوا جهداً في الارتقاء بمنظومة التعليم مع الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين كما حث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة قادرة على العطاء والبناء .

محافظ قنا يتفقد الدراسة

من جانبه اوضح خالد أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة كما سيتيح للطالب مصادر معرفيةعدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري والذى يعتمد على التعلم بالفهم والإدراك وليس الحفظ والتلقين