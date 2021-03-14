شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 11 إلي 15 مارس الجاري ، بحضور رؤساء الجامعات المصرية ؛ وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر القيادية في مجال التدريب في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية، وبما يساهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال التدريب، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في استشراق المستقبل، ومواجهة تحديات البناء والتنمية.

وأعرب الدكتور مصطفي عبد النبي ، عن سعادته في المشاركة في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً على تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وما تميز به محتوى برنامجها التدريبي من موضوعات تعزز قيم التواصل الفعال، والاجتماعي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني، والتعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني في مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية، وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، والتأكيد على بعض المعارف الهامة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل، للتَمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.