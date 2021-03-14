شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الدراسة بمدارس مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح صباح اليوم الأحد مدرستي زاهر جلال الاعدادية بنات والشهيد المعناوي الاعدادية بنين وسط مدينة مرسي مطروح .

وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بها ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي الجديد ورصد التدابير الوقائية الخاصة التي تتخذها المدارس وفقا للتعليمات الوزارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية .

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني مؤكداً لهم خلال جولته بالفصول الدراسية ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم اولا باول .

خاصة وأن امتحانات صفوف النقل ستكون مع نهاية كل شهر بصورة دورية حتي مايو المقبل والتي ستكون بديلا عن الامتحان المجمع الذي أداه الطلاب في نهاية الترم الاول وفقا للتعليمات الوزارية .

ووجه سلامة مسئولي مدرستي زاهر جلال والمعناوي باستغلال الحصص الاحتياطية في شرح المواد الدراسية ومتابعة توزيع الوجبات المدرسية علي الطلاب وفقا لاحصائية الغياب اليومي ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المتعارف عليها .

بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لارتداء الطلاب الكمامات طول اليوم الدراسي تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بين الطلاب في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وأكد وكيل الوزارة لمسئولي المدرستين كذلك الإلتزام بعمل إقرارات لأولياء الأمور الراغبين في عدم حضور أبنائهم للمدرسة ليتم رفع الغياب لهؤلاء الطلاب،

والذين سيكتفون بالقنوات التعليمية والمنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة لهم مشيرا إلي ضرورة التركيز مع نظرائهم الراغبين في الحضور للمدرسة لاستكمال باقي المناهج الدراسية وفقاً لتوزيع الخطة المنهجية الواردة من الوزارة لكل مرحلة وصف دراسي.

وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مجابهة الجائحة .

وأوضح وكيل الوزارة للطلاب ضرورة الإلتحاق بالمجموعات المدرسية والتي يتم تنظيمها تحت مظلة الإدارات التعليمية للشهادات العامة وتحت مظلة المدرسة لصفوف النقل .

مبيناً لهم أنه تم تحديد أسعار مناسبة لتلك المجموعات والتي تضم صفوة معلمي كل مدرسة في إطار تربوي سليم .