شكرا لقرائتكم خبر عن حضور ضعيف بمدارس كفرالشيخ لليوم الثاني بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس كفرالشيخ المختلفة بمختلف مراحل التعليم حضور ضعيف محدود للطلاب في اليوم الثاني من التيرم الثاني،بينما كان الحضور بالمدارس الثانويه العامه يكاد يكون منعدما،وذلك بسبب خوف أولياء الأمور علي أبناءهم من الاصابه بكورونا.

وكشف مصدر مسؤل أن جميع فصول المدارس الثانوية علي مستوي المحافظة هاويه تماما ولا يوجد بها أي طلاب حيث يعتمد الطلاب علي الدروس الخصوصية في ظل جاءحة كورونا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة بثينه كشك ، وكيل وزغ التعليم بكفرالشيخ للمصري اليوم أن العمليه التعليميه هادئه وان غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى اي شكاوي، وأنها تتابع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرنس مع مديري الادارات،وان الطلاب والمعلمين التزموا باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

