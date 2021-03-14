شكرا لقرائتكم خبر عن « سيدة السلام ».. انتفاضة ضد انتهاك الحريات الشخصية: الجهل لا يشبع من دماء النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موجة من الغضب والاستنكار أثارها حادث مقتل سيدة تعمل في عيادة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، بمدينة السلام الذي وقع أول أمس الجمعة، من خلال إلقائها من شرفة شقتها بالطابق السادس من قبل 3 أشخاص، بسبب مزاعم حارس العقار بشأن سلوكها، في واقعة عُرفت إعلاميًا بواقعة طبيبة السلام.

الواقعة عُرفت بهذا الاسم قبل أن يخرج شقيق المجني عليها في تصرحات تلفزيونية أمس ليوضح تفاصيل الواقعة، ويطالب بحق شقيقته موجهًا الاتهام لصاحب العقار وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، في القضية.

دشن النشطاء عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر هاشتاجا يحمل اسم «طبيبة السلام» في إشارة للسيدة المجني عليها وأبدوا من خلاله مدى استيائهم من الواقعة، التي وصفوها بالعنصرية ضد النساء الممزوجة بالا إنسانية.

غرد حساب لفتاة تدعى يارا قائلًا: «في مصر القبض على فتيات بتهمة السلوك غير الأخلاقي، يتم قتل النساء على يد الرجال بسبب السلوك غير الأخلاقي»، مضيفة «معايير السلوك اللاأخلاقي في مجتمعنا لا تنطبق على الرجال لكنها موجودة دائمًا لأي امرأة تفعل أي شيء».

فيما قالت إحدى المشاركات في الهاشتاج «الوضع تغير، كان في قتل فتيات صغيرات من قبل أفراد العائلة بحجة الشرف، اليوم أصبحنا نتكلم عن قتل امرأة طبيبة على يد الجيران بحجة الشرف، والأمور ذاهبة للمزيد من الجنون.. والجهل وحش لا يشبع من دماء النساء».

واستشهد حساب آخر يحمل اسم نهى بالآية الكريمة «ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعد لهُ عذابًا عظيمًا»، مضيفًا «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا مبقاش فيها أمان حتى التدخل في خصوصيات الناس بقي عادي ومسموح بيه ارحمنا برحمتك يارب».

أبدى شخص يدعى عبداللطيف استنكاره قائلًا: «بارك الله في نفس الدكتورة البريئة، ولعن القتلة الذين قتلوها بلا رحمة».

«بأى ذنب قُتِلَت؟!».. هكذا علق حساب يحمل اسم حسام، مضيفًا «أحزنني ما قرأته عن جريمة مقتل طبيبة السلام وهذا ليس جرس الإنذار الأول ولكن للأسف الشديد لن تكون هي الجريمة الأخيرة في هذا المجتمع المتدين زوراً وبهتان !!! قتل نفس بهذه الطريقة لاعلاقة له لا بالدين الذي نعرفه ولا بالأخلاق ولا بالعرف».

وعلق حساب آخر قائلًا: «لو كانت الإنسانية والرحمة فوق كل القوانين لعشنا في نعيم».

كانت النيابة قد أمرت، أمس السبت، بحبس ثلاث متهمين في قضية مقتل سيدة السلام، كما أصدرت تصريح بدفن المجني عليها بعد الانتهاء من تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

