شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان «العائلة».. بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح السنة الرعوية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك السنة الرعوية الجديدة تحت عنوان «العائلة»، بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

شارك في القداس الذي عقد مساء أمس، المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والمسؤول عن العائلة بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بمصر، والأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي السابق، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أيضًا بمشاركة العديد من كهنة الإيبارشية البطريركية والعديد من ممثلي الرهبانيات المختلفة والشمامسة الإكلريكيين والشعب الحاضر.

تخلل القداس الإلهي كلمة البطريرك، والتي دارت حول موضوع السنة الرعوية وهو «العائلة»، حيث تبدأ سنة العائلة والتي خصصها قداسة البابا فرنسيس لهذا العام في ١٩ مارس لعام ٢٠٢١، وتنتهي في يونيو لعام ٢٠٢٢ بلقاء من قداسته مع العائلات بروما تحت عنوان «العائلة دعوة وطريق نحو القداسة»، مؤكداً أن تخصيص سنه العائلة بمثابه الإحتفال بالسنة الخامسة للإرشاد الرسولي «فرح الحب».

اختتم البطريرك كلمته بدعوة العائلات لعيش حياة الحب وأن تكون إنجيلا معاش، مصليا من أجل كل العائلات المجروحة ليشع الله نور الفرح عليها.