شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية علي تكثيف المتابعات والاطمئنان علي سير اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد والحرص الشديد أثناء دخول الطلبة المدرسة والانصراف منها وعدم التزاحم .

وشدد عطية علي مديري المدارس ومسؤولي الاشراف المدرسي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات واستخدام معقمات اليد ومطهرات الأرض وتعقيم الفصول بشكل مستمر.

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة

بالصور.. انتظام الدراسة بمدارس القاهرة