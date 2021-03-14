بـ 3 ملايين جنيه .. افتتاح تطوير مستشفى رأس التين العام فى الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام، بتكلفة تقدر بـ٣ ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

أكد «الشريف» أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية بها، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وامدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

أشاد المحافظ أعمال التطوير بأقسام المستشفي، التي شملت؛ أقسام وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، تطوير وحدة الحروق، والأقسام الداخلية وتطوير الخدمات المركزية بالمستشفى، ووجه الشكر إلى كافة العاملين بها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذي يقبله المرضي والمواطنين، كما قدم الشكر إلى المجتمع المدني لدورهم في دعم ورفع كفاءة المستشفي، مؤكدا الدور المهم للمجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي يصب في صالح المواطن.

من جانبها، قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، إن هناك مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدم من خلال مستشفى رأس التين العام، في مجال الحروق، والغسيل الكلوي، ومجال جراحة العيون، والجراحات المتخصصة والتي تختلف عن غيرها من المستشفيات.

أكدت أن ملف تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها بالمحافظة من أولى الملفات التي تهتم بها الدولة بشكل خاص، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

يذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى؛ شملت تطوير وحدة الغسيل الكلوي حيث تم تجهيز البنية التحتية والانشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي وإضافة ٦ أسرة جديدة لتصل عدد الأسرة بها إلى ٢٨ سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية، وتطوير وحدة الحروق ووحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وقسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادهم جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة، وكذلك المعامل بالمستشفي وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل الطبية والقسم الخاص لتحليل الأنسجة المرضية والذي يخدم مريض المستشفى وخارجها، وتطوير قسم العمليات الخاصة بالمستشفى والتي تشمل ٦ غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة. وغرف إفاقة للمرضي، وتم إدخال جراحة المخ والأعصاب وجراحات الرمد وحقن العيون، وتم اعتماد عدد ٤ تخصصات بمنظومة قوائم الانتظار جراحة المخ والأعصاب وتخصص جراحات الرمد وحقن الجفون وجراحات الأورام وجراحات العمود الفقري.

حضر الافتتاح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمي مدير مستشفي رأس التين العام، وممثلي المجتمع المدني، ورئيس حي الجمرك.

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. افتتاح أعمال تطوير بمستشفي رأس التين العام فى الاسكندرية (صور)