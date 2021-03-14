شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 43 طبيبا بسبب التزويغ من العمل في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررالدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحه في القليوبية إحالة 43 طبيب بمستشفى كفر شكر المركزي للتحقيق بسبب التزويغ والغياب عن أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى اكتشاف مخالفات داخل المستشفى في تواجد الأطباء وغياب التخصصات الأساسية، مما تسبب في عدم تقديم الخدمة الكاملة للمواطنين المترددين على المستشفى، واستياء المرضى.

جاء ذلك بناءا على تقرير اللجنه التي قامت بالمرور على المستشفى،لضمان مدى انتظام العمل داخل المستشفى، ومدى تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

يذكرأنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، وانشاء أقسام حديثة والتى ظلت مايقرب من 7 سنوات شهدها 5 محافظين سابقين وافتتحها المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مؤخرا.

قال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مستشفى كفر شكر يقع على مساحة 24 الف متر مربع وتبلغ مساحة المبانى 13 الف م2 ويقدم خدماته بالمجان وتحتوى على 68 اسره بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سريرا طوارئ و4 غرف عمليات و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

وتشمل كافة التخصصات الباطنة، والأطفال والجراحة «عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب» بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد وتنظيم الأسرة وجراحة المسالك واﻷمراض الجلدية والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي بالاضافة إلى الأشعة العادية والمقطعية والموجات فوق الصوتية والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم.