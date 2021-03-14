شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد العربي يدين بيان حقوق الإنسان الأممي عن مصر: ذريعة لتحقيق أهداف سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دان المرصد العربي لحقوق الإنسان البيان الذي وقعه عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مستنكراً بشدة ما تضمنه البيان من اتهامات واهية تعكس استخفافاً شديداً بأبسط قواعد القانون الدولي المستقرة في الضمير العالمي منذ عشرات السنين، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أعرب المرصد عن استغرابه الشديد من توقيت صدور البيان، الذي يأتي في وقت اتخذت فيه مصر الكثير من الخطوات الرائدة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان بالتوازي مع الجهود الشاملة التي تقوم بها في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن الاستهداف الممنهج للدول العربية خلال الفترة الأخيرة، هو مظهر صارخ من مظاهر تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة لتحقيق أهداف سياسية ترتبط بأمور وحسابات أخرى غير حماية حقوق الإنسان.

طالب المرصد الدول التي وقعت على البيان بتدارك موقفها والتراجع عنه احتراماً لسيادة مصر، وتقديراً لما تقوم به من جهود مخلصة على المستويين الإقليمي والدولي خاصة في محاربة الإرهاب، مضيفاً أنه كان الأولى لهذه الدول أن تتواصل مباشرة مع الجهات المصرية المعنية للتأكد من حقيقة الادعاءات والافتراءات التي تضمنها البيان الذي وقعت عليه.

وأكد المرصد رفضه التام لكل ما يسيء إلى مكانة وسمعة مصر مشدداً على أن الدولة المصرية أكبر من أن تنال منها المحاولات المشبوهة والمغرضة، التي تحركها جماعات معروفة بعدائها لمصر، وبإصرارها على استهداف أمن واستقرار الدول العربية.