شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة طبية لأكثر من ٥١ ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأحد، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ٥١٧٣٦ سيدة حامل بنطاق المحافظة حتى الآن، وذلك خلال ٥٥ يومًا منذ التشغيل التجريبي للمبادرة أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح وكيل صحة الشرقية أن المبادرة تهدف للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عامًا ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.