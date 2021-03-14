شكرا لقرائتكم خبر عن رياح محملة بالأتربة .. تعرف على حالة الطقس في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، اليوم، هدوء نسبيا في سرعة الرياح، مع اعتدال في درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس، ورفع محافظ الأقصر حالة الطوارئ لعدم استقرار حالة الطقس والتحذيرات من هبوب رياح محملة بالأتربة.

من جانبها، طالبت إدارة المرور بالأقصر، السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس.

أكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، استمرار المحافظة في درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في حالة الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

أضاف أن المحافظة راجعت جاهزية كافة مخرات السيول، بجانب خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، بالإضافة إلى أنه تمت مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية، والمؤسسات الحكومية، ومعدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها، للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بسبب حالة الطقس.