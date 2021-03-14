شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة دينية أون لاين حول «بر الوالدين والإحسان إليهما» في الشرقية الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني حول بر الوالدين والإحسان إليهما، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه في الحادية عشر من صباح غدٍ الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان، الأحد، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد محمود خاطر المدير العام بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والذي سوف يبين فيها أن بر الوالدين وطاعتهما واجب وفرض على الأبناء وذلك بالاستدلال بالقرآن والسنة، وتوضيح فضل الوالدين على الأبناء وكيفية الاحسان إليهما في حياتهما وبعد الممات، وأن رعاية الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعقوق إليهما يعد من الكبائر.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.