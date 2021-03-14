شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: 15301 خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين عن الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة خصصت خط ساخن برقم 15301 لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الأدوية.

وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية فى تصريح لليوم السابع، إنه يتم تلقى الاستفسارات والشكاوى الأدوية على مدار الساعة.

وأكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة، هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ بسوق الدواء.

وأشار إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة، وأن مسئولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها.

وتابع أن هذه الاجراءات تأتى فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

