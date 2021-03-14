شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : نعيش فصلين خلال يوم واحد لمدة أسبوعين.. وطقس اليوم دافئ نهارًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الأحد، إن الطقس الحالي يشهد فترة تقلبات جوية، خاصة في درجات الحرارة، مؤكدة أن فصل الشتاء سينتهى خلال أسبوع فقط.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية TeN، أن طقس اليوم الأحد يشهد ثباتًا بدرجات الحرارة بالمعدلات الطبيعية، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 درجة، ويكون دافئًا خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضى شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية ثم انخفضت 10 درجات وسجلت 23 درجة مئوية.

وتابعت: «نعيش فصلين خلال يوم واحد لمدة أسبوعين، حيث تكون الشمس ساطعة خلال فترة النهارة ودرجة الحرارة مرتفعة بينما درجات الحرارة منخفضة جدًا خلال فترة الليل»، منوهة إلى أنه يجب ألا نخفف الملابس قبل أسبوعين، خاصة للأطفال وكبار السن.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في النخفاض بشكل ملحوظ، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية، خاصة أننا ما زلنا في فصل الشتاء ويفصلنا حوالى 10 درجات على البداية الجغرافية للربيع.