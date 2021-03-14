شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مخزن ومصنع تعبئة مواد غذائية مخالفة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية ، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المنشآت الغذائية بنطاق المركز، وذلك في إطار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية والمنتجات الرمضانية «عصائر وتمر هندي» ومخزن ملحق به بديرب نجم، يعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم ضبط ١٩٩١ كيلو جرام أغذية عبارة عن «عصائر بودرة وتمر هندي وسكر»، وتم إعدام ١٠٤٦ كيلو جرام أغذية مختلفة عبارة عن «سكر ومواد تعبئة وأواني وهوالك إنتاج» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير ٧ محاضر جنحة صحية للمخالفات، وسحب ١٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكثيف الجهود المبذولة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.