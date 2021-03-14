شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13 «توك توك» مخالف وتغريم 15 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات الميدانية بالشوارع والطرق الرئيسية لمتابعه التزام سائقي التكاتك بخطوط السير، والمرور على أصحاب المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة، أسفرت الحملة عن ضبط ١٣ توك توك مخالف لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الحملة بمفاجأة المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت الحملة عن تغريم ١٥ مواطن غير ملتزم بإرتداء الكمامة الواقية، حرصاًعلي سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.