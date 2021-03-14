شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزارة المالية في العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الموظفين خلال شهرين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سلامة سيف، المشرف على إنشاء عدة وزارات بالحي الحكومي، إن مبنى ديوان عام المالية جاهز لاستقبال الموظفين خلال شهرين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة المالية بالعاصمة الإدارية تضم 3 مباني هم ديوان عام المالية، والضرائب، والجمارك.

وكشف عن أن البنية التحتية في العاصمة الإدارية مختلفة، وتم العمل في عام 2017 وتجهيز المكان لاستقبال الموظفين، موضحا أن الأدوار بها 50 مديرًا عامًا لأن كل خليه عمل تضم 7 موظفين يقودهم مدير.