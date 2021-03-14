شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وهي 5 سفن، تم تداول 12000 طن بضائع و590 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 2600 طن بضائع، و160 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 9400 طن بضائع و430 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا، مغادرة 4 سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء أمس السبت، السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.