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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وهي 5 سفن، تم تداول 12000 طن بضائع و590 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 2600 طن بضائع، و160 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 9400 طن بضائع و430 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا، مغادرة 4 سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء أمس السبت، السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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