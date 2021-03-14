شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني في جامعة الإسكندرية عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع رؤساء 9 جامعات مصرية، لتطلق أولى فعالياتها الاثنين 22 مارس الجاري تحت عنوان «الملتقى الافتراضي للتوظيف» «UNCCD March Career Expo» .

وبحسب بيان رسمى من الجامعة، تتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر للطلاب فرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلاً عن حضور العديد من الفعاليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.

وتأتي المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا في 10 جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانًا لمختلف الطلاب والخريجين.