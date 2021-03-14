شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليوناني بالقاهرة في جولة سياحية داخل متحف الإسكندرية القومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير اليوناني بالقاهرة نيقولاوس جاريليديس، يرافقه القنصل العام لدولة اليونان بالإسكندرية أثناسيوس كوتسينوس، ورئيسة البعثة اليونانية بالإسكندرية، المتحف القومي في الإسكندرية، اليوم الأحد، في إطار جولة سياحية للمتحف.

ورافق الوفد الدبلوماسى اليونانى، هيثم محمد أمين متحف، ومريانا باخوم مسؤول العلاقات العامة بمتحف الإسكندرية القومي، وأعرب السفير اليوناني بالقاهرة، عن اعجابه بمقتنيات المتحف وحفاوة الاستقبال. وأشار السفير اليوناني في القاهرة إلى أن المتحف يضم عددا هائلا من القطع الأثرية المميزة، بجميع الطوابق الخاصة به، والتى تصل لنحو 1366 قطعة أثرية.

جولة سياحية لسفير اليونان بالمتحف الاسكندرية القومى (صور)

جولة سياحية لسفير اليونان بالمتحف الاسكندرية القومى (صور)

جولة سياحية لسفير اليونان بالمتحف الاسكندرية القومى (صور)

جولة سياحية لسفير اليونان بالمتحف الاسكندرية القومى (صور)

جولة سياحية لسفير اليونان بالمتحف الاسكندرية القومى (صور)